22 Kasım 2022, Salı
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Başkan Erdoğan'dan yeni kara harekatı mesajı
Başkan Erdoğan, Pençe-Kılıç hava harekatına ilişkin açıklamada bulundu. Operasyonun birkaç gündür uçak, top atışı ve SİHA'larla sürdürüldüğünü belirten Erdoğan, kara harekatı mesajı vererek, "En kısa sürede tankımızla, askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaları canlı yayın konuklarımız Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ve Hava Kuvvetleri İstihbarat Eski Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ile detaylandırdık.