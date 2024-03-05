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Başkan Erdoğan'dan yeni harekat sinyali! Abdullah Ağar A Haber'de 6 ülke saydı: O kartları ellerinden almak lazım

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 11:08
Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yeni harekat sinyali verdi. Başkan Erdoğan, "Yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var. Teröristana asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Peki kara harekatı hazırlığı mı var? Geniş kapsamlı bir operasyon mu? Hangi bölgeleri kapsayacak? Irak'ta kimler var? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
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