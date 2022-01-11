11 Ocak 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan’dan Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’nde önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'nde son dakika açıklamalarında bulundu. Başkan Erdoğan "2023 hedeflerini hayata geçirmek için kararlılıkla çalıştık, 2053 vizyonumuzu güvenle ilan ettik. Vesayeti yendik, terörün başını ezdik. Ülkemizi yatırımlarla donattık, geleceğe umutla bakmamızı sağladık." ifadelerini kullandı. İşte törende ödül alan isimler...