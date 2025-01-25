Başkan Erdoğan’dan Van’da terörsüz Türkiye vurgusu: Terör meselesi ortadan kalkacak

Partisinin Van il kongresinde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefini mutlaka gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Erdoğan, Türkiye’nin operasyonları neticesinde terör örgütünde yaşanan kaybı ve Suriye’deki gelişmelerin terör meselesini ortadan kaldırmak için bir fırsat yarattığını belirtti. Erdoğan, “Kırk yıldır kanımızı emen terör belasından ülkemizi tamamen kurtardıktan sonra inşallah hedeflerimize koşar adımlarla gideceğiz.” diye konuştu.

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