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Başkan Erdoğan’dan Van’da terörsüz Türkiye vurgusu: Terör meselesi ortadan kalkacak

Başkan Erdoğan'dan Van'da terörsüz Türkiye vurgusu: Terör meselesi ortadan kalkacak

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.01.2025 14:20
Partisinin Van il kongresinde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefini mutlaka gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Erdoğan, Türkiye’nin operasyonları neticesinde terör örgütünde yaşanan kaybı ve Suriye’deki gelişmelerin terör meselesini ortadan kaldırmak için bir fırsat yarattığını belirtti. Erdoğan, “Kırk yıldır kanımızı emen terör belasından ülkemizi tamamen kurtardıktan sonra inşallah hedeflerimize koşar adımlarla gideceğiz.” diye konuştu.
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Başkan Erdoğan’dan Van’da terörsüz Türkiye vurgusu: Terör meselesi ortadan kalkacak
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