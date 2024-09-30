30 Eylül 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Başkan Erdoğan'dan uluslararası çağrı! "Modern barbarlığa karşı birleşmeliyiz"
Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Gözünü kan ve nefret bürümüş bir avuç radikal siyonist, bölgemizi ve tüm dünyayı ateşe atmaktadır. Biz bu zulme, bu barbarlığa asla rıza göstermeyiz" dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan dünyaya tarihi çağrı da bulunarak, "Modern barbarlığa karşı birleşmeliyiz" ifadelerini kullandı.