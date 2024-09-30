Başkan Erdoğan'dan uluslararası çağrı! "Modern barbarlığa karşı birleşmeliyiz"

Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Gözünü kan ve nefret bürümüş bir avuç radikal siyonist, bölgemizi ve tüm dünyayı ateşe atmaktadır. Biz bu zulme, bu barbarlığa asla rıza göstermeyiz" dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan dünyaya tarihi çağrı da bulunarak, "Modern barbarlığa karşı birleşmeliyiz" ifadelerini kullandı.