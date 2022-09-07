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Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nda önemli açıklamalar

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Giriş: 07.09.2022 15:38
Başkan Recep Tayyyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Sırbistan'daki yatırımlarımız son 10 yılda adeta sıçrama yaparak, 1 milyon dolardan 400 milyon dolara çıktı. Sırbistan'daki firmalarımız 1300'ü aştı." dedi. Erdoğan, "Bu yıl Sırbistan'dan ülkemizi ziyaret edecek turist sayısının rekor kırarak ilk kez 300 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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