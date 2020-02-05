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05.02.2020
Başkan Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki: Ahlaksız, edepsiz, kansız...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk bayrağını yırtan Yunan Milletvekili Ioannis Lagos'a tepki göstererek, "Çok ciddi bir edepsizlik, ahlaksızlık yapmıştır. O onun kansızlığını gösteren bir şeydir" ifadelerini kullandı.
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