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25.12.2019

Başkan Erdoğan'dan Tunus'a kritik ziyaret! İlk görüntüler |Video

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere Tunus'a kritik ziyaret... Tunus'a gerçekleştirilen ziyarette Başkan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Ziyaretten ilk görüntüler...

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