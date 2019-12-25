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25.12.2019

Başkan Erdoğan'dan Tunus heyetine "sigarayı bırakın" tavsiyesi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile basın toplantısının düzenleneceği salona giriş yapan Başkan Erdoğan, sigara kokusunu duyunca canlı yayında eleştirdi. Erdoğan "Burnuma sigara kokuları geliyor. Burası duman altı oldu. Tunus heyetine tavsiyem acilen sigarayı bırakın. Bunu sizleri sevdiğim için söylüyorum" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Tunus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya gelen Erdoğan ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının yapılacağı salonda sigara kokusu alan Erdoğan, canlı yayında eleştirdi.

"SİZE TAVSİYEM SİGARAYI BIRAKIN"

Basın toplantısında konuşmaya başlayan Erdoğan "Burnuma sigara kokuları geliyor. Burası duman altı oldu. Tunus heyetine tavsiyem acilen sigarayı bırakın. Bunu sizleri sevdiğim için söylüyorum" ifadelerini kullandı.

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