Başkan Erdoğan'dan Trump'ın sözde barış planı hakkında açıklama: Barış çınarı Kudüs yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, Trump'ın sözde barış planı hakkında, “Bu planla işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor. Bu planı Asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz. Kudüs'ü tümüyle İsrail'in kanlı pençelerine terk etmek, tüm insanlığa yapılmış en büyük kötülük olacaktır” dedi ve (İsrail) Böyle bir terör devleti bizim gözümüzde hiçbir zaman muteber olamaz!" sözleriyle sert tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan, Trump'ın sözde barış planı hakkında, "Bu planla işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor. Bu planı Asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz." dedi.

Erdoğan şöyle konuştu;

İsrail 1947'deki Filistin topraklarında işgalci ve şuanda damla damla gösterebileceğimiz bir Filistin var. İsrail'in gözü doymuyor, son açıklamaları bunu gösteriyor. İşgal ve yıkımın yaşandığı Filistin'i yine hedef alıyorlar. Bu plan ile işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor. Filistin'i yok edecek bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz. Mescid'i Aksa'ya uzanan elleri kırmak imanımızın gereğidir. Bunun için diyoruz ki; Kudüs kırmızı çizgimizdir.

"BU HAİNCE ATILAN ADIMIN HESABINI NASIL VERECEKLER"

İslam ülkelerinin tavırlarına baktığımızda halimize acıyorum. Başta Suudi Arabistan sesin çıkmıyor seni. Ne zaman çıkacak? Umman Bahreyn Abu Dabi yönetimi. Oraya katılıp bir de alkış tutuyorlar. Yazıklar olsun. Acaba o alkış tutan eller bu haince atılan adımın hesabını nasıl verecekler? Başlarında kipalarla oturanlar da alkış tutuyor onlar da alkış tutuyor. 'Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu.' Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de barışın anahtarı Kudüs'tedir. İsrail'i cesaretlendirecek herkes ortaya çıkacak vahim sonuçlardan sorumludur.

Türk medyasını neden almadınız toplantıya? İşte bunların basın özgürlüğü anlayışı bu.

"BÖYLE BİR TERÖR DEVLETİ BİZİM GÖZÜMÜZDE HİÇBİR ZAMAN MUTEBER OLAMAZ"

Bu planı destekleyen Arap ülkeleri kendi halkaları ve daha önemlisi tüm insanlığa ihanet etmektedirler. İstediği kadar plan yapsınlar, Allah'ın yardımı ile Kudüs davası hep ayakta kalacaktır. Biraz sonra Mahmud Abbas ile ardından İsmail Haniyye ile görüşmem olacak. Bizim burada ayrıca Hıristiyan dünyasına mesajımız var. Hıristiyan dünyanın buna sahip çıkması lazım. Bu işin başını çeken Sayın Trump, Hıristiyan değil mi? Hıristiyan dünyası buna karşı sessiz kalmayacaktır. Onlarında burada dik durması lazım. Ben dün beni ziyarete gelen hahambaşını da bunu söyledim. Bizim Musevilere karşı en küçük bir düşmanlığımız yoktur olamaz. Bizim İsrail devletiyle de bir sorunumuz yok. Bizim karşı olduğumuz İsrail hükümetini sebep olduğu zulüm ve kıyımdır. Böyle bir haydut devlet böyle bir terör devleti bizim gözümüzde hiçbir zaman muteber olamaz.