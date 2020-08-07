Başkan Erdoğan'dan Trump'a PKK-YPG tepkisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin terör örgütü PKK-YPG ile Suriye'de yaptığı korsan anlaşmaya sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Sayın Trump'a da söyledim. Terör örgütlerine kaynak aktarımı yapmanız bizim bölgemizde ciddi sıkıntılara neden olabilir, bu örgütün ekonomik kaynakları nereden geliyor diye düşünüldüğünde işte kaynak belli. Siz bunlara kalkıp petrol kaynaklarından aktarıyorsunuz ve bunları güç sahibi yapıyorsunuz. Onlar da bunu nereye satıyor? O da enteresan; rejime. Kendileri de gerekli talimatı vereceklerini söylemişlerdi ama şu ana kadar gelen bir olumlu gelişme yok. Takipçisiyiz, takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.