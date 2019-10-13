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13.10.2019

Başkan Erdoğan'dan tarihe geçen İbrahim Çolak'a tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak'ı telefonla arayarak tebrik etti.

MEHMETÇİK'E ARMAĞAN ETTİ
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, madalyasını Mehmetçik'e armağan ettiğini söyledi.

Milli sporcu, madalya töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

"Stuttgart'ta yapılan Dünya Şampiyonası'nda tarihimizin ilk madalyasını kazandım. Aynı zamanda altın madalya. Bunun için çok mutluyum." diyen İbrahim Çolak, "Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza, Mehmetçiğimize ve Türk milletine armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

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