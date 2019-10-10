Başkan Erdoğan'dan Suriyelilere önemli çağrı | Video

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni bilgileri paylaşan Başkan Erdoğan'dan Suriyelilere önemli bir yaptı. Erdoğan konuşmasında "Öncelikle hedefimiz harekat sonrası bölgedeki insanların dönmesini sağlamak. Bölücü örgüt kontrolü altında tuttuğu bölgelerde 1 milyon kişiyi yerinden etmiştir. Üçte biri Kürt kardeşlerimizden oluşuyor. Planımız herkesin yeniden kendi evine dönebilmesidir. Araplar, Kürtler, Türkmenler kendi evlerine döneceklerdir. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye Milli Ordusu'nun da böyle bir niyeti yoktur. YPG saflarına katılmaya zorlanmış Suriyeli kardeşlerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Hemen şimdi PYD saflarını terk edip harekete geçecek herkese kucağımız açıktır." dedi