11 Temmuz 2024, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan Suriye mesajı ve ‘savaş riski’ uyarısı! "Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılması arzumuzdur" | "İsrail’in tehditleri bitmezse bölge savaş riskiyle karşılaşacak"
NATO zirvesi için Washington’da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Newsweek dergisine demeç verdi. Açıklamasında Suriye’nin kuzeyinde bir 'teröristan'a asla müsaade edilmeyeceğini yineleyen Erdoğan, Gazze ve Ukrayna hakkında da konuştu. Gündeminde FETÖ, ABD ile ilişkiler ve Suriye meselesi de vardı. Başkan Erdoğan’ın bu mesajları neyi ifade ediyor? Bu mesajların altında yatan asıl mesele ne? A Haber canlı yayınına bağlana Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut hakkı Caşın Başkan Erdoğan’ın açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar…