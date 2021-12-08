Başkan Erdoğan'dan stokçulara sert tepki: Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Kritik toplantı sonrasında Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ,''Fahiş fiyat artışları konusunda buradan talimat veriyorum. Stokçuluğa yönelen kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Fırsatçılık peşinde koşanları ne millet ne tarih ne de devlet affeder. Sadece kendisi daha çok kazanma hırsıyla ülkenin dengelerini bozmaya, milletin hakkına hukukuna girmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz.’’ dedi.