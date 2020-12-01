Başkan Erdoğan'dan sosyal medya devlerine net uyarı: Hiçbir şirket hukukun üstünde değil

Son dakika haberine göre TRT World Forum 2020'de önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dijitalleşme yeni adaletsizliğe yol açmamalı." dedi. Sosyal medya şirketlerine ülkemizde temsilci bulundurma zorunluluğu getirdik. Özgürlük-güvenlik dengesiyle hareket ettik. Vatandaşlarımızı, çocuklarımızı korumayı amaçlıyoruz." diyen Başkan Erdoğan, "Hiçbir şirket hukukun üstünde değildir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Medya organlarının İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına bayraktarlık yapması gerçekten utanç vericidir. Bu nobran tavra 'dur' denilmezse bunun acısını Avrupa ile birlikte tüm insanlık çekecektir." diyerek tepki gösterdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TRT World Forum"a video mesajla katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

DİJİTALLEŞME YENİ ADALETSİZLİĞE YOL AÇMAMALI

Ülkemiz içi ve dışından birikimleriyle foruma katkıda bulunacaklara teşekkür ediyorum.

Bir süredir yükselmekte olan yeni medya araçları salgının ortaya çıkardığı tabloda daha da yaygınlık kazandı. Basında da dijitalleşme öne çıkmaya başladı.

Geleneksel medyanın etkisini yitirdiğini söyleyemeyiz.

İşin uzmanları tarafından TRT WORLD forumda yapılacak tartışmaların bize yeni ufuklar çizeceğini düşünüyorum.

Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir.

Dijitalleşme, özgürlüğün alanını genişletirken yeni adaletsizliklere, haksızlıklara, yeni ötekileştirmelere yol açmamalıdır.

Sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla bu konuda çok ciddi sorunlar yaşanıyor.

Sınırsız özgürlük başlığı altında denetimsiz bir alan oluşturularak yeni mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet veriyor.

HİÇBİR ŞİRKET HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR

Siber zorbalık başta olmak üzere psikolojik ve sosyal sorunlara kapı aralıyor.

Mağdurlar çoğu zaman şikayetlerini ulaştırabilecekleri muhatap ya da hukuki mecra bulamıyor.

Devletlerin vatandaşlarını korumak için attığı iyi niyetli adımlar özgürlüklere müdahale parantezine alınıp akim bırakılmaya çalışılıyor.

Bu süredeki sorunları dile getiriyor kimsenin hukukun üstünde olmadığını söylüyoruz.

Sosyal medya şirketlerine ülkemizde temsilci bulundurma zorunluluğu getirdik. Özgürlük-güvenlik dengesiyle hareket ettik. Vatandaşlarımızı, çocuklarımızı korumayı amaçlıyoruz.

Temennimiz kendilerini hukukukun dışında gören bu kurumların ülkemizin iyi niyetli çabalarına destek vermesidir. Aksi takdirde Türkiye her şart altında vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecektir.

Hiçbir şirket hukukun üstünde değildir.

UTANÇ VERİCİ! ACISINI TÜM iNSANLIK ÇEKER

(Uluslararası medya) Avrupa'daki olaylarda üç maymunu oynadılar. Fransa'nın medyaya ablukası karşısında eleştirel tek cümle kurmadılar.

Medya organlarının İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına bayraktarlık yapması, gerçekten utanç vericidir.

Gezi sürecinde haksızlığa maruz kaldık.

Batı basını Fransa'daki şiddeti görmedi.

Hemen her gün şahsımı hedef alan iğrenç manşetleri ise burada söyleme gereği dahi duymuyorum.

Bu tarafgirliğe aşinalık kazanmış birisi olarak, bizi asıl rencide eden kutsallarımıza yönelik saldırılardır.

Medya organlarının İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına bayraktarlık yapması gerçekten utanç vericidir.

Bu nobran tavra 'dur' denilmezse bunun acısını Avrupa ile birlikte tüm insanlık çekecektir.

Özü sözü insan felsefesiyle dünyaya açılan kapımız TRT ve TRT WORLD'e önemli görevler düşüyor.

Uluslararası medyanın tekdüzeleştiği günümüzde, TRT WORLD haksızlıklara karşı haklının, zalimlere karşı mazlumun, adaletsizliklere karşı adaletin sesi oluyor.