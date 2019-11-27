Başkan Erdoğan’dan son dakika bor madeni açıklaması: Üretimine başlıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan MÜSİAD Vizyoner'19 toplantısında ekonomiye yönelik açıklamalarda bulundu. Bor madeni ile ilgili Başkan Erdoğan, “Askeri kıyafetlerde, zırh olarak kullanılacak bor karbürü üretimine başlıyoruz. Balıkesir Bandırma’da temelini attığımız fabrikayı 2 yılda tamamlayacak ve yılda 1000 ton bor karbürü üreteceğiz.” dedi.

Muhalefetin bor madeni ile ilgili komplolarına da değinen Başkan Erdoğan şöyle konuştu:

"Yıllarca bu ülkede bor madeninin değeri üzerinden spekülasyon yapıldı, komplo teorileri geliştirdi. Kimse bu bor nedir, nasıl çıkarılır, nasıl satılır kısmına kafa yormadı. Dertleri emek vererek kazanmak değil, afaki hesaplarla milleti kandırmaktı. AK Parti'ye yönelik saldırıların arttığı dönemde Erke dönergeci aleti müjdesini verdiler. Ortada ne icat ne cihaz ne de bedava elektrik olmadığı için balon kısa sürede söndü, patladı.

"ÜRETİME BAŞLIYORUZ"

Boru aldık, işledik, ürüne dönüştürdük. Askeri kıyafetlerde, zırh olarak kullanılacak bor karbürü üretimine başlıyoruz. Balıkesir Bandırma'da temelini attığımız fabrikayı 2 yılda tamamlayacak ve yılda 1000 ton bor karbürü üreteceğiz. Dünyada 8 tondur."