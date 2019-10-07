Başkan Erdoğan'dan Sırbistan'da önemli açıklamalar

Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Sırbistan'da 2011 yılında 1 milyon dolar civarında olan Türk yatırımları büyük bir sıçrama yaparak 2018 yılında 200 milyon dolara ulaştı. Nereden nereye. Yarın 6 fabrikamızın toplu açılışını, 1 fabrikamızın da temel atımını gerçekleştireceğiz." dedi.