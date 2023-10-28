28 Ekim 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan sert tepki: İsrail saldırıları durdurmalı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Gazze’ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir. İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır. Tüm kardeşlerimi bugün, bu çağrılarımızı daha güçlü yapacağımız, İsrail zulmü karşısında Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağımız Büyük Filistin Mitingi’ne, İstanbul Atatürk Havalimanı’na davet ediyorum." ifadelerini kullandı.