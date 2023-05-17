Başkan Erdoğan'dan seçimlerdeki ikinci tur için paylaşım: Davamız büyük yarınlar aydınlık! HAYDİ!

Ülkemiz tarihinini en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49,5'lik oy oranıyla seçimi önde tamamlarken 50+1 kuralı nedeniyle Türkiye 28 Mayıs tarihinde bir kez daha sandığa gidecek. AK Parti seçim sürecinde çektiği özgün reklam filmleriyle dikkat çekerken Başkan Erdoğan yeni bir klip daha yayınladı. Başkan Erdoğan paylaşımına "Davamız büyük yarınlar aydınlık. HAYDİ! Büyük Türkiye Zaferi İçin! 28 Mayıs'ta Haydi Sandığa!" notunu düştü. İşte detaylar...