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22.10.2019

Başkan Erdoğan’dan Rusya ziyareti öncesi flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği kritik görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Putin ile Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye katılacak. Erdoğan, "Harekatta 2.200 kilometrekarelik alan teröristlerden temizlendi. Sözler tutulmazsa harekat kaldığı yerden daha kararlı devam eder. Harekat bitince gerekli adımları atacağız." dedi. Başkan Erdoğan’dan Macron’un “süreyi uzatın” çağrısına yanıt geldi. Erdoğan, "Şahsıma gelmiş bir teklif yok! O teröristlerle görüşüyor." şeklinde konuştu. İran’dan gelen harekat mesajlarına da değinen Başkan Erdoğan, "İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor. Başta Ruhani, bu sesleri susturmaları gerekirdi. Bu, beni ve tüm mesai arkadaşlarımı rahatsız ediyor." ifadelerine yer verdi.

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