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Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in hakaret ve iftiralarına suç duyurusu ve tazminat davası!

Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in hakaret ve iftiralarına suç duyurusu ve tazminat davası!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 21:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulunulduğunu ve 1 milyon liralık manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.
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