Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in hakaret ve iftiralarına suç duyurusu ve tazminat davası!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulunulduğunu ve 1 milyon liralık manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.

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