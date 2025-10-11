Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Yalanlarının altında ezildi

Rize bulunan ve partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Müzmin muhalifler korosu Türkiye'nin başarılarına karalar çalıyor. CHP Genel Başkanı ABD ziyaretiyle ilgili bir sürü yalan savurdu. Gazze'yi bile alet etti. Mahcup olan, yalanı elinde patlayan kendisi oldu. Baklava kutularından çıkan avrolar sonrası kumpas iddiasını ispat edemediği gibi burada da söylediği yalanların altında ezildi.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN