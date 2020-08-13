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Başkan Erdoğan'dan Oruç Reis mesajı: Bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar

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Giriş: 13.08.2020 20:12
Güncelleme:13.08.2020 20:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 19. yıl dönümü vesilesiyle açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakkı olan menfaatlerinden asla vazgeçmeyeceğini kaydeden Erdoğan, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ile ilgili çarpıcı mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, ''Bizim Oruç Reis'imize saldırmayın dedik, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar.'' ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ulusa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

4 bir yandan eline geçirdikleri her malzemeyle yüklendiler. Artık içeride ve dışarıda çok daha sert, çok daha sinsi bir mücadelenin içine giriyorduk. Gezi olaylarıyla sokakları işgale, 17-25 Aralık Emniyet Yargı darbesiyle milli iradeyi gasp etmeye, çukur eylemleriyle mahalleleri bölmeye çalıştılar. PKK'sından DHKP-C'sine varana kadar üstümüze saldılar. Bizim Oruç Reis'imize saldırmayın dedik, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 19. yıl dönümü vesilesiyle açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakkı olan menfaatlerinden asla vazgeçmeyeceğini kaydeden Erdoğan, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ile ilgili çarpıcı mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, ''Bizim Oruç Reis'imize saldırmayın dedik, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar.'' ifadelerini kullandı.

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