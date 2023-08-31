31 Ağustos 2023, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Artık kendi savaş uçağımızı yapar hale geldik daha da ileriye gideceğiz
Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığının diploma ve sancak devir teslim töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan artık Türkiye'nin kendi savaş uçaklarını üretebilen bir ülke olduğunu vurgularken "Savunma sanayiinde son dönemde yaptığımız atılımlar sayesinde teknolojideki eksiklikleri büyük ölçüde giderdik. Savunmada yerlilik oranı yüzde 80’e çıktı." ifadelerini kullandı. Diğer yandan Türkiye Yüzyılı'na vurgu yapan Başkan Erdoğan "Türkiye Yüzyılı ile ecdada yakışır yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz." dedi.