24 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.04.2021 21:28
Güncelleme:24.04.2021 21:36
Başkan Erdoğan, Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğünde iftar sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, salgın ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için "İnanıyorum ki sevgili Peygamberimiz'e inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler." dedi.

Başkan Erdoğan, Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğünde iftar sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, salgın ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için "İnanıyorum ki sevgili Peygamberimiz'e inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler." dedi.




Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bahçeli'den Biden'a tepki: Siyasi akılsızlık ve ahlaksızlıktır
Bahçeli'den Biden'a tepki: Siyasi akılsızlık ve ahlaksızlıktır
Metina sonrası hedef Kandil ve Sincar
"Metina sonrası hedef Kandil ve Sincar"
Terör hedefleri ateş altına alındı
Terör hedefleri ateş altına alındı
Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir
"Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir"
A Haber sınır hattında! Operasyonda son durum
A Haber sınır hattında! Operasyonda son durum
Başkomutan Erdoğan harekatın adını duyurdu
Başkomutan Erdoğan harekatın adını duyurdu
Tuzağa çekmek istiyorlar
Tuzağa çekmek istiyorlar
Kahraman TSK’nın kahraman komandoları Kuzey Irak’ta!
Kahraman TSK’nın kahraman komandoları Kuzey Irak’ta!
PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı!
PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı!
Kırmızı bültenle aran terörist yok edildi!
Kırmızı bültenle aran terörist yok edildi!
FETÖ'nün Gurbet Mezarlığı faaliyete geçti
FETÖ'nün "Gurbet Mezarlığı" faaliyete geçti
Daha Fazla Video Göster