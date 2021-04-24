Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğünde iftar sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, salgın ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için "İnanıyorum ki sevgili Peygamberimiz'e inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler." dedi.

Başkan Erdoğan, Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğünde iftar sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, salgın ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için "İnanıyorum ki sevgili Peygamberimiz'e inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler." dedi.









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