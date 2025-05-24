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Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Terörsüz Türkiye’yi sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "Terörsüz Türkiye'yi sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.05.2025 19:23
Başkan Erdoğan 'Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul” programında açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefine değinen Başkan Erdoğan, 'Bilimden kültür ve sanata, savunma sanayine, bu gençlik muteber Türkiye'nin geleceğini inşaa ediyor. Bizde bu gençliğin önündeki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Terörsüz Türkiye'yi inşallah yakın zamanda çok sağlam bir zemin üzerinde yükselteceğiz. Tıpkı üstadımız Necip Fazıl gibi bu eseri de gençlerimize miras bırakıp yürüyeceğiz.' dedi.
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Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Terörsüz Türkiye’yi sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz
Başkan Erdoğan: Terörsüz Türkiye’yi sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz
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