Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Terörsüz Türkiye devlet vizyonunun adıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları'nın açılışında tarihi mesajlar verdi. Türkiye'nin savunma sanayiinden yapay zekaya, terörle mücadeleden siber güvenliğe kadar geniş bir yelpazede yeni bir güvenlik paradigması inşa ettiğini belirten Erdoğan, "Türkiye, başkalarının senaryolarında figüran olan değil, kendi hikayesini yazan bir güçtür" dedi. MGK’nın geçirdiği büyük dönüşüme dikkat çeken Başkomutan Erdoğan, "Ebet müddet" devlet anlayışıyla Türkiye Yüzyılı'nın sarsılmaz temeller üzerine yükseleceğini vurguladı.