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Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Barış diplomasisinin öncülüğünü Türkiye üstleniyor

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Barış diplomasisinin öncülüğünü Türkiye üstleniyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.05.2025 19:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen İstanbul GENÇFEST Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li İBB'deki 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturmasında delilleri karartmaya yönelik kameraları kapatanlara tepki gösteren AK Parti Gençlik Kolları'nın açtığı pankartı okuyan Başkan Erdoğan, "Banta filtreye gerek yok biz hep netiz." dedi. Masada ve sahada güçlü bir Türkiye olduğunu belirten Erdoğan, "Olayları tribünden seyreden değil yöneten, yönlendiren bir Türkiye var. Barış diplomasinin öncülüğünü bugün Türkiye üstleniyor." ifadelerini kullandı. Gençlerin eline kalem yerine balta ve molotof verenler kaybedeceğini bildiren Erdoğan, "Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşı olacak." şeklinde konuştu.
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