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Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde Esad açıklaması!

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 02:14
Başkan Erdoğan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu ABD'de basın toplantısında konuştu. Erdoğan gelen soru üzerine; ''Sayın Esed'e ya ülkemde, ya 3. bir ülkede görüşme yapalım çağrımı 2 hafta önce yaptım. Dışişleri Bakanımız da mevkidaşları ile temasa geçti. Dargınlığı kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz.'' açıklamasında bulundu.
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