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Başkan Erdoğan'dan müjde: Hedefimiz her Roman’a bir yuva! 12 ilde proje başlayacak

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Giriş: 20.01.2023 21:06
Güncelleme:20.01.2023 21:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "2023 Roman Buluşması" kapsamında düzenlenen "Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında konuştu. Başkan Erdoğan, "Aynı sokaklarda büyüdüğümüz için can kardeşlerimsiniz. Hangi göreve geldiysem dönüp sizlere baktım. 81 vilayetimizi ve 85 milyon vatandaşımızı kucaklarken, Romanlar başta olmak üzere hiç kimseyi dışarıda bırakmadık. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye hazırlanırken bir kez daha sizlerin gönül dostluğuna, yol arkadaşlığına talibim. " dedi. Başkan Erdoğan "İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz." açıklamasını yaptı. Romanlara bir de konut müjdesi veren Başkan Erdoğan, 12 ilde proje başlatılacağını ilan eti.
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