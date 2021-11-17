Başkan Erdoğan'dan Merkez Bankası faiz kararı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsız değil mi, bırakın bağımsız karar versin" açıklamasında bulundu. Siyasette 50+1 tartışmasıyla ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "O konuda değişikliğe giderse Parlamento gider" dedi.

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