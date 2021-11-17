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Başkan Erdoğan'dan Merkez Bankası faiz kararı mesajı

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Giriş: 17.11.2021 14:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsız değil mi, bırakın bağımsız karar versin" açıklamasında bulundu. Siyasette 50+1 tartışmasıyla ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "O konuda değişikliğe giderse Parlamento gider" dedi.
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