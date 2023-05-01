01 Mayıs 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan Memur-Sen Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar! 7.500 TL üzeri alan emeklilere müjde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, "'300 milyar dolar' getireceğim yalanını atanlar, 1999 depreminden sonra IMF komiserlerinin çantacılığını yapıyordu." dedi. "7 bin 500 TL üzeri maaş alan emeklilere yine seçim sonrası müjdemiz var." diyen Başkan Erdoğan, gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.