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Başkan Erdoğan’dan Mardin’de net mesaj: Terörü açtıkları çukura gömdük

Başkan Erdoğan'dan Mardin'de net mesaj: Terörü açtıkları çukura gömdük

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.12.2024 18:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada 'Kürt düşmanı olan CHP'ye vagon olanların provokasyonlarını unutmadık' dedi. Başkan Erdoğan ayrıca teröre karşı mücadelede net mesaj vererek, 'Terörü açtıkları çukura gömdük. Bölücü örgütün, demokrasinin sağladığı imkanları kullanarak şehirlerimize ve belediyelerimize çökmesine izin vermedik. Terör özgürlüğün, hukukun demokrasinin düşmanıdır. Demokrasi ile terör hiçbir yerde bir arada bulunmaz. Sen seçil ama belediyeyi Kandil'den biz yönetelim anlayışına en küçük müsamahamız yoktur.' şeklinde konuştu.
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Başkan Erdoğan’dan Mardin’de net mesaj: Terörü açtıkları çukura gömdük
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