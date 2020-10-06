Başkan Erdoğan’dan Macron’a çok sert tepki: Saygısızlıktan öte provokasyondur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sözlerine sert tepki gösteren Erdoğan, "İslam krizde açıklaması saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Sen kimsin İslam'ın yapılandırılması diye ifadeyi ağzına alıyorsun.” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Macron'un yaptığı açıklamalara sert tepki gösteren Erdoğan şunları söyledi:

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı 'İslam krizde' açıklaması açık bir provokasyondur.

Fransız devlet başkanı olarak daha 1 hafta 10 gün önce görüşmelerimizi geliştirelim derken nasıl da çabucak unutuveriyor. Bu açıklamayı yapması kendisine ne denli saygı duyulacağını gösteriyor.

İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi ise hadsizliktir, edepsizliktir. Bizim ağzımızdan bugüne kadar Hristiyanlığın yapılandırılmasını, Museviliğin yapılandırılması diye bir şey duydunuz mu? Sen kimsin ki 'İslam'ın yapılandırılması' diye bir ifadeyi ağzına alıyorsun.

Aslında Macron Fransa ve Fransız toplumunun içinde bulunduğu krizi perdelemek istiyor.

Bize ve inancımıza yönelik hürmetsizliği asla sineye çekemeyiz. Özellikle de hakkın hatırını 3 günlük dünya hayatında feda etmeyiz. Devlet Başkanları insanların kutsalları ile ilgili konularda söz söylerken kılı kırk yarmalıdır. Macron'un da çok fazla dikkat etmesi gerekiyor. Bunu defalarca kendisine söyledim, 'Bu işi bilmiyorsun' dedim.

Kendisinin artık sorumlu bir devlet adamı gibi davranmasını bekliyoruz.

Türkiye olarak asimilasyona ne kadar karşıysak, entegrasyona da o derece kuvvetli şekilde savunuyoruz.

Yurt dışındaki kardeşlerimize asla içlerine kapanmamalarını telkin ediyoruz."