06 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan’dan Macron’a çok sert tepki: Saygısızlıktan öte provokasyondur

Başkan Erdoğan’dan Macron’a çok sert tepki: Saygısızlıktan öte provokasyondur

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2020 15:53
Güncelleme:06.10.2020 15:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sözlerine sert tepki gösteren Erdoğan, "İslam krizde açıklaması saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Sen kimsin İslam'ın yapılandırılması diye ifadeyi ağzına alıyorsun.” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Macron'un yaptığı açıklamalara sert tepki gösteren Erdoğan şunları söyledi:

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı 'İslam krizde' açıklaması açık bir provokasyondur.

Fransız devlet başkanı olarak daha 1 hafta 10 gün önce görüşmelerimizi geliştirelim derken nasıl da çabucak unutuveriyor. Bu açıklamayı yapması kendisine ne denli saygı duyulacağını gösteriyor.

İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi ise hadsizliktir, edepsizliktir. Bizim ağzımızdan bugüne kadar Hristiyanlığın yapılandırılmasını, Museviliğin yapılandırılması diye bir şey duydunuz mu? Sen kimsin ki 'İslam'ın yapılandırılması' diye bir ifadeyi ağzına alıyorsun.

Aslında Macron Fransa ve Fransız toplumunun içinde bulunduğu krizi perdelemek istiyor.

Bize ve inancımıza yönelik hürmetsizliği asla sineye çekemeyiz. Özellikle de hakkın hatırını 3 günlük dünya hayatında feda etmeyiz. Devlet Başkanları insanların kutsalları ile ilgili konularda söz söylerken kılı kırk yarmalıdır. Macron'un da çok fazla dikkat etmesi gerekiyor. Bunu defalarca kendisine söyledim, 'Bu işi bilmiyorsun' dedim.

Kendisinin artık sorumlu bir devlet adamı gibi davranmasını bekliyoruz.

Türkiye olarak asimilasyona ne kadar karşıysak, entegrasyona da o derece kuvvetli şekilde savunuyoruz.

Yurt dışındaki kardeşlerimize asla içlerine kapanmamalarını telkin ediyoruz."

Başkan Erdoğan’dan Macron’a çok sert tepki: Saygısızlıktan öte provokasyondur
Başkan Erdoğan’dan Macron’a çok sert tepki: Saygısızlıktan öte provokasyondur
A Haber ele geçirilen Ermeni tankını görüntüledi
A Haber ele geçirilen Ermeni tankını görüntüledi
Başkan Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme!
Başkan Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme!
6-7 Ekim'de neler yaşandı?
6-7 Ekim'de neler yaşandı?
Yasin Börü'nün arkadaşı o anları anlattı
Yasin Börü'nün arkadaşı o anları anlattı
Ermeni askerlerinin bırakıp kaçtığı tanklar
Ermeni askerlerinin bırakıp kaçtığı tanklar
Bakü'ye Ankara'dan destek ziyareti
Bakü'ye Ankara'dan destek ziyareti
Son dakika: Gence’deki saldırı anı kamerada! Azerbaycan’da siviller böyle hedef alındı
Son dakika: Gence’deki saldırı anı kamerada! Azerbaycan’da siviller böyle hedef alındı
Uzaktan ve yüz yüze eğitim bir arada!
Uzaktan ve yüz yüze eğitim bir arada!
Bişkek Büyükelçisi A Haber'de
Bişkek Büyükelçisi A Haber'de
Levent Gültekin Azerbaycan'ın haklı savaşını hazmedemedi
Levent Gültekin Azerbaycan'ın haklı savaşını hazmedemedi
Hayvanları koruma gününde CHP'den skandal hareket!
Hayvanları koruma gününde CHP'den skandal hareket!
Daha Fazla Video Göster