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Başkan Erdoğan'dan Libya'daki son durum ile ilgili flaş açıklama |Video

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Giriş: 05.06.2020 17:10
Güncelleme:05.06.2020 17:12
Son dakika haberi; Ankara'da Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik güçlerinin yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede gösterdiğini başarılara vurgu yaptı. Başkan Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nda, Kuzey Irak'ta, İdlib'de destanlar yazılmaya devam ediyor. Son birkaç güç içerisinde Libya'da aynı şekilde Libyalı kardeşleriyle verdikleri mücadelede de destanlar yazmaya devam ediyor, hedeflenen planlara doğru yürüyorlar" ifadelerini kullnadı.
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