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Başkan Erdoğan'dan Lahey desteği! "Sürecin takipçisi olacağız."

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 17:56
Katil İsrail Gazze Şeridi'nde yaptığı katliama 112 gündür devam ederken binlerce masum Filistinli soykırımcılar tarafından öldürüldü. Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı soykırım davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıklarken, İsrail'in dosyanın reddi talebini reddedildi. Böylece İsrail soykırım suçlamasıyla ilk kez yargılanacak.
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