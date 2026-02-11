CANLI YAYIN
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan’dan küresel siyasette oyun kurucu hamleler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda son bir ayda hem yurt içinde hem de yurt dışında gerçekleştirilen dev projeleri ve diplomatik zaferleri tek tek sıraladı. Diplomasi trafiğinden yerli ve milli hamlelere, deprem konutlarından bölgesel barış çabalarına kadar pek çok kritik başlığa değinen Erdoğan, Türkiye'nin küresel bir güç olarak yükselişini sürdürdüğünü vurgularken, vizyonsuz siyaset yapan muhalefete de sert tepki gösterdi.

