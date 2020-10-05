05 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan koronavirüse karşı yerli aşı açıklaması

Başkan Erdoğan'dan koronavirüse karşı yerli aşı açıklaması

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.10.2020 19:40
Güncelleme:05.10.2020 19:56
Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "(Koronavirüse karşı) Yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindi. Bu anlamda yapılan yatırımların, desteklerin birer birer icraata dönüşmesinin haklı kıvancı içerisindeyiz. 13 ayrı çalışması başlatılmıştı. 5 tanesi insan çalışma safhasına yaklaştı. Alt yapısı uygun firmamızın ayda 20 milyon doz kapasitesi bulunuyor. ikinci bir firmamızında üretim altyapısını tamamlamasıyla bu rakam ayda 50 milyon dozun üstüne çıkabilecektir. İnsan çalışmaları için önümüzdeki ay bin doz aşı üretilmiş olacak." mesajını verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ AY BİN DOZ AŞI ÜRETİLMİŞ OLACAK"

Başkan Erdoğan, "(Koronavirüse karşı) Yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindi. Bu anlamda yapılan yatırımların, desteklerin birer birer icraata dönüşmesinin haklı kıvancı içerisindeyiz. 13 ayrı çalışması başlatılmıştı. 5 tanesi insan çalışma safhasına yaklaştı. Alt yapısı uygun firmamızın ayda 20 milyon doz kapasitesi bulunuyor. ikinci bir firmamızında üretim altyapısını tamamlamasıyla bu rakam ayda 50 milyon dozun üstüne çıkabilecektir. İnsan çalışmaları için önümüzdeki ay bin doz aşı üretilmiş olacak." dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Yüz yüze eğitimle ilgili yeni kararı duyurdu!
Yüz yüze eğitimle ilgili yeni kararı duyurdu!
“Tren devrildi! Gelin...” yalanı! 3 bin kişi böyle yakıldı
“Tren devrildi! Gelin...” yalanı! 3 bin kişi böyle yakıldı
Azerbaycan hilal taktiği ile ilerliyor
Azerbaycan hilal taktiği ile ilerliyor
NATO’dan Türkiye’ye kritik ziyaret!
NATO’dan Türkiye’ye kritik ziyaret!
Türkiye uluslararası camiada güçlü bir konuma sahip
"Türkiye uluslararası camiada güçlü bir konuma sahip"
Enerji ve madencilikte yeni dönem! Meclis'e sunuldu
Enerji ve madencilikte yeni dönem! Meclis'e sunuldu
SGK'dan CHP'li İBB'ye soruşturma!
SGK'dan CHP'li İBB'ye soruşturma!
A Haber Gence'de! İşte füzenin düştüğü nokta
A Haber Gence'de! İşte füzenin düştüğü nokta
Mısırlı muhalif lider A Haber'de
Mısırlı muhalif lider A Haber'de
Yanan 25 bin hektar alan! 36 milyon kızılçam dikildi
Yanan 25 bin hektar alan! 36 milyon kızılçam dikildi
NATO Genel Sekteri Ankara'da! Flaş açıklamalar...
NATO Genel Sekteri Ankara'da! Flaş açıklamalar...
Daha Fazla Video Göster