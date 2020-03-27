Başkan Erdoğan'dan koronavirüs paylaşımı: Tüm ikazlara riayet edelim, temizliğe ihtimam gösterelim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyan yaptığı bir paylaşım ile vatandaşlara temizlik konusunda çağrıda bulundu ve alınan tedbirlerin süratle uygulandığını belirtti.