Başkan Erdoğan’dan Konya’da önemli açıklamalar: CHP DEM’le gizli saklı iş birliği yapıyor

Başkan Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 2 hafta kala miting maratonuna kesintisiz devam ediyor. Dün Erzurum'da vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Erdoğan, bugün de Konya'da vatandaşlara hitap etti. Burada CHP'li İBB'de ortaya çıkan para sayma görüntülerine ilişkin çok sert ifadeler kullanan Başkan Erdoğan "Demet demet dolarları toplayıp aralarında paylaşıyorlar." dedi.

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