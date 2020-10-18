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Başkan Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik

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Giriş: 18.10.2020 20:54
Güncelleme:18.10.2020 21:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından KKTC'deki seçime ilişkin paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, mesajında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.

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