02 Mayıs 2023, Salı
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Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Senin yol arkadaşın Kandil
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Mitingi yüz binlerce vatandaş coşkuyla takip etti. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenirken "Ne diyorlar? 'Selo'yu çıkaracağız.' Demek ki Bay Bay Kemal'in parlamentoda yaptığı görüşme buydu" dedi. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye yaptığı icazet gezisine de değinirken "Orada Pensilvanya artıklarıyla görüştü" dedi.