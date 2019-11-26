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26.11.2019

Başkan Erdoğan’dan Katar dönüşünde uçakta önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği Katar dönüşü uçakta önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Külliye'deki CHP'li" iddialarına ilişkin "Görüldüğü gibi bu CHP, siyaset değil yalan üretiyor. Çözüm değil, sorun üretiyor. Bay Kemal CHP'yi yalan üretme merkezi haline getirdi. Şu anda kendi kumpasları çok açık ve net ortada. Bir gün söylediğini ertesi gün inkar ediyor. Önce "Niye olmasın?" diyor. Sonra böyle "bir şeyin olmadığını, olabileceğini" söylemek gibi garip yaklaşımları var." dedi.

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