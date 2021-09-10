Başkan Erdoğan’dan Kahramanmaraş’ta enflasyon mesajı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’taki toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz." dedi. Erdoğan, "Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı. İstihdamda, salgın öncesinde bir seviyeye geldik. Merkez Bankası rezervlerimiz, 118 milyar doları buldu." diye konuştu. Başkan Erdoğan, "Bay Kemal 128 milyar dolar nerede diye sorup duruyordu, artık hiç sesi çıkmıyor." ifadelerini kullandı.