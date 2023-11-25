Başkan Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan bazı kişilerin hükümetin kadınlara yönelik attığı adımları gölgelemeye çalıştığını vurgularken "Aileye sahip çıkarak kadınların tüm haklarının korunmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmesine tepki gösterirken "Eli öpülecek kadın aranıyorsa onlar şehitlerimizin anneleri ve eşleridir. 15 Temmuz gecesi direnen demokrasi neferleridir." dedi.