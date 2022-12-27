27 Aralık 2022, Salı
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Başkan Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrasında son dakika açıklamaları
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2022 yılında son kez toplandı. Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan EYT'nin çıkacağı tarihe ilişkin net bir açıklama yaparken "EYT'yi yıl başından önce gündemden çıkartmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca memur ve emekli maaşlarına ilişkin "Memur ve emekli maaşlarında zenginlik her kesime yansıyacak. Artışı bu yaklaşımla yapacağız." dedi. Başkan Erdoğan milyonların merakla beklediği müjdeyi duyurarak "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti" dedi. İşte detaylar...