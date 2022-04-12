Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası “ek istihdam” projesini duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Ek istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleri ve sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığı karşılayacak" dedi.

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