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Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası “ek istihdam” projesini duyurdu

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Giriş: 12.04.2022 19:51
Güncelleme:12.04.2022 19:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Ek istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleri ve sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığı karşılayacak" dedi.
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“Ek istihdam” projesini duyurdu
“Ek istihdam” projesini duyurdu
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