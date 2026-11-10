Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada kamuoyunun gündemindeki fon soruşturmasına ilişkin kararlılık mesajı verdi. "Bunda en küçük bir taviz olmayacak" diyen Erdoğan, vatandaşlardan güvenmeye devam etmelerini istedi. Terörsüz Türkiye süreci için de "Bu yoldan geri dönüş yoktur" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Gabar'da iki yeni petrol sahası keşfedildiğini duyururken turizm gelirlerinde ulaşılan rekoru ve konaklama vergisi indiriminin bir yıl uzatıldığını açıkladı.