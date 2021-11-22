Başkan Erdoğan'dan İzmirli depremzedelere güzel haber: 26 Kasım’da vatandaşlarımıza teslim edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan İzmir’de inşa edilen deprem konutları ile ilgili, ''Deprem sonrası İzmir'de inşa ettiğimiz yapı ve konutları 26 Kasım'da hak sahiplerine teslim edeceğiz. Kalan konutların inşasına da kademeli olarak devam edeceğiz. İzmirli depremzedeleri 2+1 konutları 160-180 bin lira, 3 1 konutları 220-260 bin lira arasında, maliyetinin çok altında fiyatlarla ev sahibi yapıyoruz. İnşa ettiğimiz konutları 20 yıla yayılan vade ile vatandaşlarımıza takdim edeceğiz.’’ İfadelerini kullandı…